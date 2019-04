Fabio Jakobsen wint Zeeuws getinte Scheldeprijs

Fabio Jakobsen wint net als vorig jaar de Zeeuws getinte Scheldeprijs (foto: ANP)

De Scheldeprijs ging om 12.15 uur van start in Terneuzen. De renners reden door de Westerscheldetunnel, de Oostbuis richting Borssele werd afgesloten voor het verkeer, naar Middelburg. Langs Veere, Kamperland, Kortgene, Goes en Yerseke reden de renners naar België. In Schoten werd even na vijven gefinisht.

Even werd gehoopt dat de Zeeuws getinte koers ook een Zeeuwse winnaar zou opleveren. Brian van Goethem wist in de buurt van Wemeldinge te ontsnappen. Dries de Bondt wist mee te ontsnappen met de renner uit Philippine. De voorsprong liep even op tot 45 seconden, maar het duo werd in de buurt van Krabbendijke weer ingerekend. Uiteindelijk kwam het aan op een sprint in Schoten. Die werd met overmacht gewonnen door Jakobsen, die zo net als vorig jaar won.

Scheldeprijs 2019

202 kilometer 1. Fabio Jakobsen (Nederland) Deceuninck - Quick-Step 2. Max Walscheid (Duitsland) Team Sunweb 3. Chris Lawless (Groot-Brittanië) Team Sky 4. Hugo Hofstetter (Frankrijk) Cofidis 5. Roy Jans (België) Corendon-Circus

Scheldeprijs in Zeeland

Net als vorig jaar koerste de Scheldeprijs voor het grootste gedeelte door Zeeland. Bekijk hieronder een verslag.

Omroep Zeeland volgde de Scheldeprijs vandaag op de voet. In ons liveblog lees je alles terug.