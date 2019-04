Gestolen kleding uit Goes duikt op bij parkeerplaats Etten-Leur

(archieffoto) (foto: ANP)

Agenten liepen dinsdagmiddag onopvallend in de Domineestraat in Roosendaal. Daar zagen ze twee mannen die snel in een geparkeerde auto sprongen en wegreden. Op een parkeerplaats van het tankstation de Schouwenaar bij Etten-Leur zijn ze gecontroleerd.

Bobbel

Het bleek te gaan om een 45-jarige man uit Amersfoort en een 38-jarige Algerijn. Bij de 45-jarige man zagen de agenten een bobbel op zijn rug, net boven zijn broeksband. Dat bleken twee gloednieuwe voetbalshirts van Real Madrid en Paris St Germain te zijn. Een controle van de kofferbak leverde drie dure spijkerbroeken en drie andere kledingstukken op die afkomstig bleken te zijn uit winkels in Goes en Roosendaal. Bij het onderzoeken van de kleding van de chauffeur werden 32 envelopjes met cocaïne en 43 andere pakketjes met een korrelige witte stof aangetroffen, vermoedelijk ook drugs

De kleding heeft een waarde van 1700 euro. De mannen zijn aangehouden.

Aangifte

Bij alle winkels was de werkwijze van de dief hetzelfde. Eén van de twee ging met zo veel mogelijk kleding de paskamer in, om daarna de gepaste kleding weer terug te geven met het verzoek om één of twee stukken apart te leggen. Daarvoor zou hij dan later terugkomen. Kennelijk verstopte hij kleding onder zijn shirt om er dan zonder af te rekenen de zaak mee te verlaten.

De bedrijfsleiders van de winkels hebben aangifte gedaan.