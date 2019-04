Stapels sieraden en een bronzen beeld dat duizenden euro's waard is

"Dit bronzen beeld van de Belgische kunstenaar Georges Morren is het meest bijzondere voorwerp van vandaag", zegt taxateur Jeroen de Kuyper stralend, terwijl hij naar een bronzen borstbeeld van een vrouw in Zeeuwse klederdracht wijst. Aan de zijkant is het woord 'Domburg' duidelijk te zien. "Daar maakte de kunstenaar het. Je ziet ook zijn handtekening heel goed en het jaartal waarin het gemaakt is." Het beeld blijkt de klapper van de dag te zijn, het is zo'n drie- tot vierduizend euro waard.

Het bronzen beeld werd getaxeerd op drie- tot vierduizend euro (foto: Omroep Zeeland)

Tientallen mensen kwamen langs om hun spullen te laten taxeren. Steeds opnieuw komen doosjes of tassen op tafel, waar zorgvuldig ingepakte spullen uit worden gehaald.

Sieraden

Wat vooral populair is vandaag: Sieraden, sieraden, sieraden. Van Zeeuwse knopen en bloedkoralen kettingen tot kleine pinnen en Zeeuwse ornamenten. "Deze is nog van mijn moeder geweest", zegt een trotse vrouw, die benadrukt dat haar waardevolle sieraden altijd in een kluis liggen. "Zij droeg hem vroeger altijd en nu draag ik hem." Op de vraag of ze haar spullen eventueel wil verkopen nu ze weet wat ze waard zijn, reageert ze geschokt: "Nee zeg! Die gaan naar mijn kleinkinderen!"