Oorlogsmuseum wil verhuizen van Kapelle naar... Kapelle

Oorlogsmuseum Vitality in Kapelle wil verhuizen (foto: Omroep Zeeland)

De huidige locatie is te klein, zegt Andries Looijen van het museum. "Wat zou een mooiere locatie zijn dan in de buurt van de begraafplaats? Daar staan de kruizen en in het museum proberen we het verhaal achter de soldaten te vertellen. Het is de enige Franse begraafplaats in Nederland, dat maakt die plek uniek."

De verhuizing kost natuurlijk geld. Er is ongeveer 3 miljoen euro nodig. De gemeente Kapelle doet eenmalig 40.000 euro een duit in het zakje, mits de begroting sluitend is. Het overige deel moet door particulieren en bedrijven opgebracht worden.

Looijen: Voor de verhuizing is veel geld nodig

De eerste cheque was een bijzondere. Die werd overhandigd door veteraan Maurice le Noury, die als Franse parachutist vocht bij Spier. Acht van hen zijn daar gesneuvelde maten liggen in Kapelle begraven. De oud-strijder overleed zelf in januari op 97-jarige leeftijd. "Dat geeft een verplichting om het rond te krijgen", aldus Looijen.