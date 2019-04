Te weinig lopers en sponsors voor Samenloop voor Hoop, evenement afgelast

Samenloop voor Walcheren in 2017 (foto: Omroep Zeeland)

Met nog 9 weken voor de boeg lukt het niet meer om de wandelestafette te organiseren. Voor de eregasten van het evenement wordt een apart evenement gehouden op vrijdag 14 juni, schrijft de organisatie op Facebook.

De Samenloop voor Hoop is een wandelestafette. De eerste editie was in 2017. In 24 uur liepen de deelnemers in Middelburg rondjes op en rond het Abdijcomplex om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. In totaal werd 40.349,95 euro opgehaald, waarvan ruim 4.000 door de kinderloop.

