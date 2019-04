'Heel zuur dat er door de politie niets aan gedaan wordt'

Bij Jos de Bruijckere in Aardenburg verdwenen er vannacht twee complete GPS-systemen. "Ze zijn op verschillende plaatsen in het bedrijf geweest, en hebben alles bij elkaar gezocht. Deze lui weten waar ze mee bezig zijn." De GPS-systemen kosten tussen de 17- en 20-duizend euro per stuk. "Dat betekent dat ze vannacht in Zeeuws-Vlaanderen voor meer dan twee ton euro aan goederen gestolen hebben."

Geen prioriteit

Volgens De Bruijckere hebben agenten hem vanmorgen verteld dat de diefstallen geen prioriteit krijgen. "Ze hadden het over onderbezetting en dat ik maar bij de burgemeester moet gaan klagen", zegt hij. "En dat stoort me echt. want over een paar maanden komen die dieven vast weer terug. En wat moeten we dan?"

Jos de Bruijckere over de diefstallen van GPS-systemen in Zeeuws-Vlaanderen.

"In de landbouw kun je zonder GPS-systemen niet meer werken", zegt De Bruijckere. "Vandaag stonden de pootmachine en de kunstmeststrooier bij ons stil, die worden allemaal door GPS aangestuurd. En we hebben niet zomaar nieuwe apparatuur in huis, die moet besteld worden. Ik weet ook niet wat we moeten doen om de diefstallen te voorkomen. Maar een goed onderzoek door de politie moet op er zijn minst komen. Want anders zijn we binnenkort weer de klos."