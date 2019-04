"De grootste hobbel voor Perkpolder is genomen"

René Ruissen is sinds vorig jaar de wethouder van Hulst die gaat over het hoofdpijndossier in de gemeente: Plan Perkpolder. Van de voormalige veerhaven moet een levendig gebied gemaakt worden met woningen, een hotel, een golfbaan en een jachthaven voor 350 tot 500 boten. Jaren wordt er al over gesproken. Recent is besloten dat het op grote schaal ophogen van een deel van het gebied met vervuilde grond niet doorgaat. Nu dat besluit er ligt, is volgens Ruisen de tijd aangebroken voor actie. "Nu we we dat probleem hebben opgelost, denk ik dat we met alle vertrouwen de ontwikkelingen tegemoet kunnen zien."

Geen concreet plan

Donderdag staan er twee bijeenkomsten met de projectontwikkelaar gepland. De eerste is voor betrokkenen, later op de avond worden de raadsleden geïnformeerd. Een concreet masterplan ligt er dan nog niet. Het gaat vooral om meningen peilen en schetsen delen.

Beter en meer praten

De bijeenkomsten zijn voor een deel ook bedoeld om mensen meer bij Perkpolder te betrekken. In een onderzoek van de Hogeschool in Den Bosch van februari werd dat ook sterk aanbevolen. Meer en beter communiceren. Ruissen erkent dat nu voor het eerst. "We hadden inderdaad soms meer en eerder moeten communiceren. Maar ik vraag ook begrip. We zaten volop in onderhandelingen. Dat doe je niet in alle openheid."

Een dertigtal verschillende organisaties zijn uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst donderdagavond. Denk aan de ZLTO en belangengroepen als Stichting Schone Polder en Stichting Pro-Perkpolder. Charles Heiszler van Schone Polder: "Het zijn goede stappen. En wethouder Ruissen is goed bezig. Maar ik heb hem ook gezegd dat je tien jaar opgebouwde wantrouwen niet zomaar wegpoetst." Ook vraagt hij zich af waarom organisaties als Rijkswaterstaat niet zijn uitgenodigd.

Architect Lieve de Cock van het bureau LiPS uit Brussel, en architectenbureau Conix RDBM uit Antwerpen zijn betrokken bij het opstellen van het masterplan. Die zijn donderdag ook bij de bijeenkomsten in Hulst. Die worden georganiseerd door de projectontwikkelaar: Hulst aan Zee BV (HAZ)

De wethouder gaat ervan uit dat er voor juli een masterplan ligt en dat Plan Perkpolder dan echt van de grond gaat komen. Het moet in 2028 helemaal klaar zijn.

