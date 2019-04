Canon moet MuZeeum duizenden extra bezoekers opleveren

Directeur Onno Bakker van het MuZeeum krijgt vandaag een symbolisch schildje van directeur Teus Eenkhoorn van de organisatie Canon van Nederland. Eenkhoorn is tevens directeur van het Openluchtmuseum in Arnhem, dat ook een Canon-Museum is. Ook oud-premier Jan Peter Balkenende is bij de uitreiking aanwezig.

Michiel de Ruyter

Het MuZEEUM in Vlissingen wordt Canon-museum, nadat het MuZEEUM zelf contact had gezocht met de organisatie. Het MuZEEum heeft dan ook bijzondere stukken in huis, zoals verschillende bijzondere voorwerpen uit de nalatenschap van zeeheld Michiel de Ruyter, en ook bijvoorbeeld een model van een slavenschip uit die tijd.

Tot de Canon-musea in Nederland behoren het Rijksmuseum in Amsterdam, het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, het Nationaal Archief, het Rembrandthuis, maar ook het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Daarnaast behoren ook deze volgende musea tot het Canon-netwerk: het Amsterdam Museum, Het Scheepvaartmuseum, Hunebedcentrum, Museum Catharijneconvent, Museum Prinsenhof Delft, Nationaal Militair Museum, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het Tropenmuseum. Het Allard Pierson Museum, het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Koninklijk Eise Eisinga Planetarium, Museum Huis Doorn, Nationaal Archief, Paleis Het Loo, Rijksmuseum Boerhaave, Spoorwegmuseum en het Universiteitsmuseum Groningen.

De toetreding tot het rijtje van Canon-musea in Nederland is een welkome gebeurtenis voor het MuZEEum in Vlissingen. Het MuZEEum moest van tonnen aan subsidie van de gemeente Vlissingen inleveren. Dat kwam omdat de gemeente door torenhoge schulden onder financiële curatele was komen te staan van het Rijk en flink moest bezuinigen. Door het verlies van de subsidies kwam het voortbestaan van het MuZEEum in gevaar en dreigde op een bepaald moment zelfs sluiting.

Nu trekt het MuZEEum 35-duizend bezoekers per jaar. Directeur Onno Bakker hoopt door de Canon-benoeming 'tienduizenden extra bezoekers te trekken'. Hij gokt daarbij niet alleen op bezoekers van buiten, die de VOC-schatten en de Michiel de Ruyter-memorabilia nu wel eens met eigen ogen willen komen bekijken. "Ik hoop ook dat de Zeeuwen denken: hé, ik moet toch een keer naar dat museum. daar vind ik iets terug van mijn eigen geschiedenis, van Zeeland."