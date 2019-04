Zeeland wordt wakker: diefstallen, onderzoek ongeluk en verhuizing museum

De stille getuigen van de diefstal van het GPS-systeem. (foto: Omroep Zeeland)

GPS

De politie onderzoekt de GPS-diefstallen bij boeren niet serieus. Dat vindt een gedupeerde landbouwer waarbij twee GPS-systemen werden gestolen. In totaal werd op zeven plekken in Zeeuws-Vlaanderen van dit soort systemen gestolen.

MuZEEum in Vlissingen wordt Canon-museum (foto: Omroep Zeeland)

Canon-Museum

Het Zeeuws maritiem MuZEEum in Vlissingen is vanaf vandaag Canon-Museum. Daarmee komt het MuZEEum in een select rijtje te staan met andere grote musea zoals het Rijksmuseum in Amsterdam, het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en Paleis 't Loo in Apeldoorn, die allemaal mijlpalen uit de Nederlandse geschiedenis laten zien. Vanaf vandaag hoort het MuZEEum in Vlissingen daar dus bij. Het MuZeeum hoopt nu op tienduizenden extra bezoekers per jaar.

De auto raakte zwaar beschadigd bij het ongeluk dat de levens van een jonge man en vrouw eiste (foto: HV Zeeland)

Extra onderzoek

De politie en het Nederlands Forensisch Instituut gaan in Goes extra onderzoek doen naar het dodelijk ongeluk waarbij 2 personen om het leven kwamen. Daarvoor wordt de weg waar het ongeluk gebeurde afgezet.

Padden tijdens de paddentrek (foto: ANP)

Paddentrek

Tijdens de paddentrek 2019 zijn de meeste padden gevangen in Philippine: ruim 1200. Vrijwilligers vingen de dieren in emmers in de grond.

Ochtend in Colijnsplaat (foto: Ronnie Verrijzer)

Het weer:

Er waait vandaag een veelal matige noordoostelijke wind. Die wind voert tamelijk kille lucht aan. We beginnen al behoorlijk koud aan deze donderdag en vanmiddag wordt het maximaal 10 of 11 graden. Er is geregeld ruimte voor de zon, vooral tijdens de ochtend lijkt de zonneschijn weinig gehinderd te worden door bewolking. Vanmiddag schuiven er wel bij tijden wolkenvelden over. Het aandeel bewolking zorgt ervoor dat de temperatuur komende nacht minder ver onderuit gaat.