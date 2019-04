Nielson, Isabel Provoost en Memphis Maniacs maken lineup Vestrock compleet

Onder die nieuwe namen zijn Nielson, Isabel Provoost, De Hobbyisten en Memphis Maniacs, maar ook Nervo, Stuk, De Kraaien, Pink Oculus, Sons, The Bony King of Nowhere, She Drew the Gun, Hermitage Green, Morrissey & Marshall, AAD, Anemone, JRD en Heads komen naar het festival in Hulst.

Lezingen

Ook is er weer ruimte voor lezingen bij Vestrock University, met sprekers als weervrouw Helga van Leur, comedian Jasper van der Veen, professor Jaap den Doelder en professor Jan Baetens. Ze bespreken onder meer de onderwerpen klimaatvoorspellingen en recycling van plastic op festivals.

Vuurwerk bij optreden op Vestrock in 2018 (foto: Omroep Zeeland)

In totaal zijn op 31 mei en 1 juni meer dan zestig acts te zien. Eerder werden al grote namen als Nothing but Thieves, Kaiser Chiefs, Triggerfinger en White Lies aangekondigd. Ook Frans Bauer, Bizzey, Gers Pardoel, Navarone, Blaas of Glory, Davina Michelle, Donnie en Merol treden er op.

Vestrock Junior

Een dag later zijn er bij Vestrock Junior, de jeugd-editie van het festival, optredens van Sesamstraat, Magic Unlimited, Sterre Koning, Herman Brood Academie, Meneer Monster en Love2Dance.

Vestrock Junior, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Het volledige programma staat op vestrock.nl.

Lees ook: