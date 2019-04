Ongevraagd advies van PvdA-jongeren: stap niet in coalitie met VVD en FvD

De fractie van Forum voor Democratie in de Statenzaal (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de jongentak van de PvdA is er een 'sterk links verhaal' nodig om de 'grote problemen die heersen in onze samenleving' aan te pakken. "Problemen als de scheve verdeling van macht, geld en kennis, het tegen elkaar uitspelen van bepaalde bevolkingsgroepen en de opwarming van onze planeet." En daar hoort een coalitie met VVD en Forum voor Democratie volgens de Jonge Socialisten niet bij.

Rechts-conservatieve coalitie

Informateur René Verhulst heeft geadviseerd om een nieuw dagelijks provinciebestuur te vormen met de huidige coalitie van CDA, VVD, SGP en PvdA, aangevuld met Forum voor Democratie. Maar die rechts-conservatieve coalitie, met de PvdA als enige linkse partner, ziet de jongentak van de PvdA niet zitten.

Forum voor Democratie werd bij de verkiezingen in maart met vijf zetels de derde partij in onze provincie. "Een prestatie van formaat, al helemaal als je kijkt naar het gebrek aan lokale campagne en een uitgebreid verkiezingsprogramma", aldus Stan Peters, voorzitter Jonge Socialisten Brabant-Zeeland.

'Speler van formaat'

Volgens Peters past die partij niet in dezelfde coalitie als zijn eigen partij. "Helaas zien we dat een partij die qua standpunten sterk afwijkt van onze sociaaldemocratische waarden nu een speler van formaat is in onze politieke arena."

Bij de verkiezingen in maart waren duurzaamheid en betaalbaar wonen volgens Peters de belangrijkste speerpunten van de PvdA. "Een verhaal dat niet past bij het klimaatscepticisme van het Forum en het klimaattreuzelen van de VVD en het CDA. Een verhaal dat niet past bij het neoliberale marktdenken van de rechtse partijen. Een verhaal dat bovendien niet past bij een partij die kiest voor het uit elkaar spelen van groepen mensen in plaats van het zoeken naar verbinding."

'Desnoods oppositie'

Als het aan Peters en zijn Jonge Socialisten ligt, luistert de PvdA dus niet naar de informateur. "Als het aan ons ligt zoekt de PvdA meerderheden die Zeeland daadwerkelijk beter, duurzamer en socialer maakt. Daarbij hoort niet de oude vertrouwde reflex van bestuursverantwoordelijkheid nemen, maar hoort desnoods constructieve oppositie", aldus Peters.

