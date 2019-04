Tweede etappe van de ZLM Tour finisht in Heinkenszand

Het peloton in 2015 in de beklimming van de Esyerbosweg in de rit met start/finish in Buchten (foto: Orange Pictures)

De gemeente Schouwen-Duiveland had 30.000 euro over voor de komst van de ZLM Tour, maar er was enige onduidelijkheid over de datum waarop de finish in Zierikzee zou plaatsvinden. De gemeente ging uit van 19 juni, maar de organisatie van de ZLM Tour had 20 juni op het oog.

Te druk op de wegen

Dat zag de gemeente niet zitten, omdat 20 juni een feestdag is in Duitsland en er dan veel Duitse toeristen naar Schouwen-Duiveland komen. Door de combinatie van vakantiedrukte met de wielerwedstrijd zou het te druk worden op de wegen van en naar Zierikzee. Bovendien is er dan de weekmarkt op het Havenplein, de beoogde finishlocatie. Daarom besloot de gemeente om Zierikzee weer terug te trekken als finishplaats.

De gemeente Borsele duikt nu in dat gat. "Als sportgemeente zijn we blij met de aankomst van de profrenners in Heinkenszand", aldus wethouder Van de Plasse. "Het peloton rijdt straks zo'n 100 kilometer langs onze karakteristieke dorpen, over onze prachtige dijken en via de vele polderwegen die ons landschapspark rijk is. Het is voor onze omgeving de uitgelezen mogelijkheid om aan een groot publiek te laten zien dat het hier goed recreëren en dus fietsen is."

Proloog in Yerseke

De vernieuwde ZLM Tour, die wordt verreden van 19 tot en met 23 juni, start dit jaar met een proloog in Yerseke. Ook de tweede etappe wordt voor een groot deel verreden op Zeeuws grondgebied. De renners starten die dag in het Belgische Bredene en finishen dut in Heinkenszand.

Aan de ZLM Tour doen ieder jaar veel topploegen mee, die het zien als goede voorbereiding op de Tour de France. Inmiddels hebben de Worldtour ploegen Team Jumbo-Visma, Team Sunweb en Katusha-Alpecin (Marcel Kittel) hun deelname aan de ZLM Tour reeds bevestigd. Met een aantal andere Worldtour ploegen worden nog gesprekken gevoerd.

Zeeuwse profs

Ook de teams van de Zeeuwse profs Nick van der Lijke (Team Roompot) en Marco Minnaard (Wanty Groupe Gobert) komen aan het vertrek. Voormalig topsprinter Jean-Paul van Poppel is aangesteld als koersdirecteur van de ZLM Tour.

Lees ook: