Terneuzens raadslid wil loodsplicht voor cruiseschepen op Westerschelde

De aanleiding voor zijn oproep is de recente nachtelijke aanvaring op de Westerschelde, bij Terneuzen, tussen het Zwitserse passagiersschip Viking Idun en de Maltese tanker Chemical Marketer. Volgens Van Boom zijn de passagiers van het riviercruiseschip aan een 'ongekende ramp, met mogelijk tientallen doden' ontsnapt. Hij schrijft in vragen aan het college van burgemeester en wethouders dat zo'n ramp bij die aanvaring begin deze maand 'op het laatste nippertje' is voorkomen.

Voor vrachtschepen zijn loodsen wel verplicht. Elk schip van 80 meter of langer moet een loods aan boord nemen om het vaartuig veilig door de verraderlijke wateren te loodsen. Schepen van meer dan 300 meter moeten er zelfs twee meenemen.

'Verraderlijke stromingen'

Voor riviercruiseschepen is het meenemen van een lood niet verplicht, zolang ze zich in binnenwateren begeven. Officieel is de Westerschelde een van die binnenwateren, omdat het om een riviermonding gaat, maar volgens Van Boom is dat niet terecht. "De Westerschelde is een zeearm met speciale verraderlijke stromingen, afhankelijk van het tij en met een heel andere golfslag", aldus Van Boom.

Riviercruiseschepen worden steeds langer, hebben raampartijen net boven de waterlijn en zijn ontworpen voor kalme rivieren en niet voor een zeearm als de Westerschelde, betoogt Van Boom. Het Terneuzense raadslid heeft grote twijfels over de geschiktheid van deze schepen en hun bemanning voor wat betreft het varen over de Westerschelde. Daarom moet de loodsplicht zo snel mogelijk ook gelden voor cruiseschepen, vindt hij.

Schade boven de waterlijn

Bij het scheepsongeluk begin deze maand kwamen de twee schepen, de bemanning en de passagiers goed weg. Beide schepen raakten bij de aanvaring ernstig beschadigd, maar die schade zat boven de waterlijn, dus maakten de schepen geen water.

De politie, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) én de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doen onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Het riviercruiseschip Viking Idun ligt nu aangemeerd bij een werf in Amsterdam voor reparatie. De tanker Chemical Marketer ligt ter reparatie bij een werf in de haven van Rotterdam.

