'Minderjarige verdachte hanteerde het mes bij fatale steekpartij Kasteelstraat'

Man omgekomen na steekpartij Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Tijdens de pro-formazitting kwamen meerdere nieuwe feiten naar boven over de zaak. Zo had de 17-jarige verdachte volgens het politieonderzoek het bloed van het slachtoffer aan zijn handen. Zelf zou hij tijdens het verhoor verklaard hebben dat hij zich er niets meer van kon herinneren. Hij zou gezegd hebben dat het hem 'zwart voor zijn ogen werd'.

Achter gesloten deuren

Omdat hij minderjarig is, wordt zijn pro-forma zitting achter gesloten deuren gehouden, maar de andere twee verdachten zijn meerderjarig. Het gaat om een 22-jarige vrouw uit Vlissingen en een 25-jarige man uit Goes. Ze zitten, net als de 17-jarige uit Vlissingen, al sinds het steekincident vast.

De advocaten van de 22-jarige Vlissingse en de 25-jarige Goesenaar vroegen tijdens hun pro-formazitting om vrijlating voor hun cliënten. Bij hun pleidooi werd duidelijk dat de 17-jarige Vlissinger gezien wordt als hoofdverdachte.

Ruzie

Volgens de advocaten hadden de drie verdachten gedronken en hadden ze ook drugs gebruikt. De sfeer sloeg plotseling om toen de 22-jarige vrouw en de 25-man ruzie kregen. Zij trok daarbij een mes. Het slachtoffer, de 28-jarige Vlissinger, kwam bij de ruzie tussenbeide. Hij probeerde de ruzie te sussen.

Dat leek in eerste instantie te lukken, maar toen kregen de 22-jarige vrouw en de 17-jarige verdachte ruzie. Daarbij zou de 17-jarige verdachte het mes hebben afgepakt van de 22-jarige vrouw. Het slachtoffer probeerde opnieuw de ruzie te sussen, maar dat liep verkeerd af.

Zwaargewond op straat gevonden

Dit alles vond plaats in de nacht van eerste op tweede kerstdag. De 28-jarige man uit Vlissingen werd zwaargewond op straat gevonden. Later die nacht overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De 17-jarige Vlissinger en de 22-jarige vrouw werden diezelfde nacht nog aangehouden. Een dag later werd de 25-jarige Goesenaar opgepakt.

