Brand in zorgcentrum Zierikzee onder controle, bewoners geëvacueerd

De brand werd om 14.45 uur gemeld. Omdat niet bekend was of er nog iemand binnen was, schaalde de veiligheidsregio voor de zekerheid op naar een grote brand. De woning waar de brand woedde, bevindt zich op de bovenste verdieping in een appartementenblok naast het hoofdgebouw. De brand is niet overgeslagen naar andere woningen in het zorgcentrum. Iets na 16.00 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand meester was.

De eigenaar van het appartement waar de brand woedde kan voorlopig niet het appartement in. De andere geëvacueerde bewoners konden later in de middag wel weer in hun woning. Een andere woning heeft waterschade na het blussen van de brand.

Brand in zorgcentrum Zierikzee (foto: HV Zeeland)

Zuurstof redt kat

Niet alleen de bewoners kwamen met de schrik vrij. Op aangeven van omstanders is ook een kat gered. Het beest kreeg zuurstof toegediend. De 11-jarige Niels vertelt dat hij de brandweer belde. De 11-jarige was samen met een vriendje aan het voetballen in de naburige voetbalkooi en zag vlammen uit het verzorgingshuis komen. Niels en zijn vriendje Ezra zijn erg geschrokken en onder de indruk: 'Iedereen was aan het filmen'.

De brandweer onderzoekt de oorzaak van de brand.