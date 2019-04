Grote brand in zorgcentrum Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

In een woning in zorgcentrum Borrendamme in Zierikzee woedt brand. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een uitslaande brand. Verschillende brandweereenheden zijn uitgerukt. Wijkagent Douwe de Vries laat op op Twitter weten dat alle bewoners van het zorgcentrum in veiligheid zijn.

De woning waar de brand woedt, bevindt zich op de tweede (bovenste) verdieping in een appartementenblok naast het hoofdgebouw. De brand is niet overgeslagen naar andere woningen in het zorgcentrum.

Een leerkracht van de basisschool aan de overkant van het complex laat weten dat de brand te ruiken is. Zij ziet veel brandweer, maar het is nu nog onduidelijk hoe groot de brand is.