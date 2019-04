Bootvisser Angelo uit Axel trots op zijn WK deelname in Italië

Hense is opgegroeid met vissen. Samen met zijn vader viste hij vanaf de zeedijk, maar vanaf zijn tiende stopte hij er even mee door een tragische gebeurtenis. "Mijn broer was ook fanatiek visser, maar op 15-jarige leeftijd stierf hij tijdens het kustvissen aan een hartstilstand. Sindsdien durfde ik zeven jaar niet te vissen, maar ik heb het weer opgepakt en ben het eigenlijk weer gaan doen ter nagedachtenis aan mijn broer".

Wedstrijdvissen

Vanaf zijn 27ste begon hij met wedstrijdvissen. "Vroeger zag ik het als een dagje uit, maar nu zit dat wedstrijdelement eraan en dat maakt het nog leuker!", vertelt Hense. Dit kustvissen doet hij al ruim twintig jaar, maar met bootvissen is hij minder bekend. "Toch geef ik de voorkeur aan bootvissen, want je zit met zo'n tien man op een kleine boot en dat schept een band."

De 55-jarige Angelo Hense uit Axel representeert Zeeland tijdens het WK bootvissen (foto: Omroep Zeeland)

In 2018 eindigde Hense tijdens het NK bootvissen op de vijfde plaats, maar wist wel door te stromen naar de Topcompetitie. Meestal gaat de top 3 van het NK door, dus dat Hense toch aan het WK mag deelnemen kwam voor hem onverwacht. "De top 3 wilde niet meedoen, omdat het vissen in de Middellandse Zee niet hun specialiteit is. Daarom koos de bondscoach mij uit en daar had ik geluk mee!", zegt Hense lachend.

Hobby

Hense werkt fulltime als trailerbouwer dus het vissen is voor hem een hobby. "Ik verwacht daarom niet dat ik wereldkampioen ga worden want de vissers in Spanje, Kroatië en andere omliggende landen kennen de wateren in Italië veel beter dan ik", vertelt Hense. Ondanks dat vindt hij het geweldig om naar Gallipoli af te reizen voor het WK. "Het is toch een sport en het WK is het hoogst haalbare. Ook is het heerlijk om op het water te dobberen, ik voel me er vrij bij."

