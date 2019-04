Spannende avond in Middelburg door politieke bom

Raadszaal Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

1. Het hele college stapt op

Als de motie van afkeuring wordt aangenomen, kan het hele college, dus alle wethouders en ook de burgemeester opstappen. Een motie van afkeuring betekent dat er geen vertrouwen meer is in het college. De situatie is daarmee onwerkbaar geworden. De verwachting is dat de motie niet wordt aangenomen. De oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, CU, SP en D66 - samen dertien zetels - hebben niet genoeg stemmen om de motie aan te nemen. De coalitiepartijen LPM, CDA, VVD en SGP - samen 16 zetels - zullen naar verwachting tegen stemmen.

2. Eén of meer wethouders stappen op

De betrokken wethouders, Carla Doorn (LPM) en Johan Aalberts (CDA), zullen vanavond opening van zaken geven. De raad krijgt antwoord op de vragen: Is er echt informatie achtergehouden? En zo ja, is dat bewust of onbewust gedaan? De motie van afkeuring tegen het college zal naar verwachting geen meerderheid krijgen en worden weggestemd.

Maar als de uitleg van de wethouders voor de raad niet acceptabel is en de verontwaardiging verder oploopt, dan kan er ook nog een motie van wantrouwen tegen de betrokken wethouders worden ingediend. Is daar een meerderheid voor, dan worden die wethouders naar huis gestuurd. Het gebeurt regelmatig dat wethouders in zo'n situatie de eer aan zichzelf houden en opstappen, ook al is de motie nog niet in stemming gebracht.

3. De plooien worden gladgestreken

De betrokken wethouders, Carla Doorn (LPM) en Johan Aalberts (CDA), geven opening van zaken. Zij leggen uit dat er nooit de intentie is geweest om grondig onderzoek te doen naar alternatieve bestemmingen voor de Trekdijk. De afspraken waren immers: een bedrijventerrein. En daar heeft de raad destijds mee ingestemd.

Alternatieven zijn wel serieus bekeken, maar het was nooit de opzet om die grondig te onderzoeken. Zij geven aan dat de raad niet slecht is geïnformeerd, of in ieder geval niet bewust slecht is geïnformeerd. Er blijkt hier sprake van een misverstand. De raad neemt genoegen met de uitleg. Er stappen geen wethouders op.

De motie van afkeuring is als een politieke bom ingeslagen. Het verwijt van onzorgvuldig informeren wordt als een 'politieke doodzonde' gezien. Ook als de motie van afkeuring donderdagavond wordt verworpen en ook als er geen wethouders opstappen, dan zal deze vertrouwenscrisis nog lang gevolgen hebben.

De Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland, waar een bedrijventerrein is gepland (foto: Omroep Zeeland)

Waar gaat deze politieke crisis over?

Oppositiepartijen ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP en D66 zijn verontwaardigd over het optreden van het college in het dossier Trekdijk. Ondanks eerdere toezeggingen blijkt dat het college geen onderzoek heeft gedaan naar alternatieve invullingen voor de Trekdijk. Andere opties, behalve die van een bedrijventerrein, blijken nooit serieus onderzocht. In een memo aan de raad schrijft het college in maart 2019: "De gemeente heeft enkel het scenario bedrijventerrein onderzocht, informatie over eerder onderzochte scenario's is niet voorhanden."

Maar in de afgelopen jaren belooft het college van burgemeester en wethouders herhaaldelijk wèl alternatieven te zullen onderzoeken. En die blijken niet realistisch, liet het college telkens aan de raad weten. Andere opties als een zonnepark, landbouw of woningbouw zouden niet kunnen of leveren niet genoeg op.

Oppositiepartijen zijn verbolgen nu blijkt dat die alternatieven nooit grondig zijn onderzocht. "Dan heb je dus op basis van verkeerde informatie een besluit genomen en dan kan je het college dus echt niet vertrouwen", zegt Willemien Treurniet van de Christen Unie, "Het college heeft ons - denk ik dan - bewust verkeerd geïnformeerd."

Fractievoorzitter Jeroen Louws van de PvdA is net zo verontwaardigd. "Ik heb nota bene vorig jaar in verkiezingstijd in een zaaltje in Nieuw- en Sint Joosland lopen verkondigen dat een bedrijventerrein echt de enige optie is", zegt hij, "Nu voel ik mij behoorlijk in de maling genomen."

