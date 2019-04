Zorgen om animo brandweervrijwilligers door nieuwe wet

Een brandweervrijwilliger heeft nu de keuze om niet te gaan als hij wordt opgeroepen. Daar is hij vrijwilliger voor. Een nieuwe wet, waarbij de huidige ambtelijke aanstelling wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst, brengt daar echter verandering in. In de nieuwe situatie is het zo dat bij een oproep voor een brand, de vrijwilliger verplicht wordt om naar de brand te gaan. De animo onder de brandweervrijwilligers zou daarom weleens kunnen teruglopen.