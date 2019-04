Niels (11) belde 112 terwijl anderen aan het filmen waren bij brand Zierikzee

Niels zag vlammen uit het complex en belde 112 (foto: Omroep Zeeland)

Niels was aan het spelen in de buurt van het zorgcomplex en wist nog niet dat er brand in een woning was. "Ik zag allemaal mensen met een mobieltje filmen en hoorde mensen vragen of ze 112 moesten bellen", aldus de 11-jarige jongen. Op dat moment zag Niels heel veel rook uit een gebouw komen. "Ik heb m'n telefoon gepakt en 112 gebeld." De kleine held was best geschrokken van de brand. "Er wonen mensen in het gebouw dus het had best gevaarlijk kunnen zijn."

Bij de brand in het zorgcentrum moesten bewoners uit voorzorg geëvacueerd worden. Omdat niet bekend was hoe groot de brand was, werd opgeschaald naar een grote brand. Het appartement waar de brand woedde, bevindt zich op de bovenste verdieping. De brand is niet overgeslagen naar andere woningen.

