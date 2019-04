Meer blauw op digitale straat: politie richt zich komende jaren op cybercrime

Districtschef Ronald Weydema (foto: Omroep Zeeland)

De politie kiest voor deze drie onderwerpen omdat het 'actuele thema's zijn'. "Het zijn thema's die extra politiecapaciteit gaan vragen", zegt districtschef Ronald Weydema. "Dat zijn ook de onderwerpen waarover we ons zorgen over maken."

De afgelopen jaren besteedde de politie juist extra aandacht aan inbraken, overvallen en straatroven, de zogenoemde high-impact crimes, oftewel: misdaden die voor het slachtoffer grote gevolgen kunnen hebben. Zo voelt iemand bij wie is ingebroken zich vaak lange tijd niet veilig meer in huis.

Meer vraag dan aanbod

Volgens Weydema nemen deze 'klassieke delicten' de afgelopen jaren af. "Ze zijn niet weg, maar je ziet ze wel afnemen." Cybercrime neemt juist toe. Er komende ongeveer vijf aangiften per dag binnen bij de politie in Zeeland die met cybercrime te maken hebben. Dat vraagt om meer blauw op de digitale straat.

Er zijn niet genoeg mensen en er is niet genoeg geld voor de politie om alles aan te kunnen pakken. Er is meer criminaliteit dan politiecapaciteit en het ziet er niet naar uit dat dat snel zal veranderen. Dat betekent dus keuzes maken voor de politie. In september trokken politievakbonden nog aan de bel als het ging om de roosters van de Zeeuwse politie. Die kregen ze niet overal meer rond, dus dan moet je nog efficiënter met je tijd om gaan.

Dat betekent ook dat bij evenementen die al jaren rustig verlopen, er in de toekomst mogelijk minder politie ingezet wordt. Denk dan bijvoorbeeld aan Sinterklaasintochten. Daar zouden gemeentelijke BOA's een grotere rol kunnen spelen volgens de politie. Dan houden zij weer capaciteit over voor ander werk.