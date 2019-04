'Inbrekers zien dure gps-systemen van een kilometer afstand'

De Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie doet een oproep aan boeren: Laat je spullen niet onbeheerd op het land staan. Volgens de ZLTO is het nu vrij gemakkelijk om spullen uit tractoren te slopen, daarom is het advies aan boeren om hun landbouwwerktuigen te stallen in schuren en loodsen en die op slot te doen.

Specifiek merk

"Als ze echt willen, zijn ze in een paar minuten binnen", zegt Bert de Bruijckere, bestuurslid van de ZLTO West-Zeeuws-Vlaanderen. "De afgelopen dagen zijn ook sloten opengebroken." Volgens De Bruijckere zijn de dieven heel specifiek op zoek naar gps-systemen van het merk John Deere. "Daar is vraag naar. Die trekkers zie je van een kilometer afstand. Je ziet er een ronde gele bol op en dat is de gps. Ze kijken waarschijnlijk eerst overdag waar ze die bollen zien en komen dan later terug."

Een John Deere. (foto: Adrie Gideonse)

Bij landbouwer Jos de Bruijckere uit Aardenburg werden in de nacht van dinsdag op woensdag twee gps-systemen gestolen. "Ze zijn op verschillende plaatsen in het bedrijf geweest, en hebben alles bij elkaar gezocht. Deze lui weten waar ze mee bezig zijn." De systemen kosten tussen de zeventien- en twintigduizend euro per stuk. "Dat betekent dat ze in Zeeuws-Vlaanderen voor bijna anderhalve ton euro aan goederen gestolen hebben."

In 2015 startte een campagne 'Beveilig Mijn Boerenbedrijf'. In november van dat jaar werd in twee dagen tijd vijf keer ingebroken bij schuren en paardenstallen in Sluis. Er werd negen ton subsidie verstrekt door het ministerie van Justitie en Veiligheid om agrarische bedrijven beter te beveiligen tegen inbraak en diefstal. Een aantal Zeeuwse boeren kon met behulp van de subsidie hun bedrijf beveiligen met bijvoorbeeld opritverklikkers, die een melding geven bij beweging op het terrein, en camera's.

Een gewaarschuwd mens

Volgens de ZLTO is het voor het eerst sinds de diefstallen in 2015 dat op zo'n grote schaal spullen worden gestolen van boeren. "Een gewaarschuwd mens telt voor twee", is de mening van Ko de Regt van de ZLTO. "Boeren moeten alert zijn en de komende tijd even niet de spullen op het land laten staan."

