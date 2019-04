Geldboetes voor grote schelpenfraude

In 2014 visten twee van de drie bedrijven in gebieden van de Noordzee waar dat niet mocht. Het derde bedrijf heeft de schelpen - die onder meer gebruikt worden voor vogelzand - vervolgens witgewassen en verkocht.

De Zeeuwen waren in wateren van de gemeente Eemsmond actief. Daarnaast zou een van de schepen ook in het Duitse Eems-Dollardgebied voor nog eens bijna 50.000 kubieke schelpen hebben opgevist. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van die overtreding zijn, daar buigen de Duitse autoriteiten zich nog over.