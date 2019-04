Vrijdag tot en met zondag geen treinverkeer in groot deel Zeeland

Spoorwegovergang aan de Van Hertumweg in Goes (foto: Omroep Zeeland)

ProRail meldt dat twee gigantische betonnen platen van 1.000 ton tussen de spoorbaan worden geplaatst. Een medewerker van ProRail vergelijkt het gewicht met 1.000 middenklasse auto's die moeten worden opgetild. De platen worden het dak van de nieuwe onderdoorgang. Die moet volgend jaar klaar zijn. Er is dan geen overgang meer: auto's, fietsers en voetgangers kunnen onder het spoor door.

De platen worden over een afstand van vijftig meter verreden naar de de definitieve plek. Maandag moeten treinen over de platen kunnen rijden.

Automobilisten kunnen vanwege de werkzaamheden dit weekend niet over de spoorwegovergang aan de Van Hertumweg. Het verkeer kan omrijden via de A265, meldt de gemeente Goes. Voetgangers kunnen het tunneltje onder het station gebruiken, fietsers wordt gevraagd om te rijden via de Kloetingseweg of te voet door het tunneltje te gaan.