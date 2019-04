Waarschijnlijk een derde bijeenkomst over komst biovergister Rilland

De biovergister in Bemmel veroorzaakt veel stankoverlast (foto: Omroep Zeeland)

Dat kwam naar voren tijdens de tweede bijeenkomst in het dorpshuis van Waarde vanmiddag. Met name tomatenkweker Eric van Heijningen van CombiVliet is fel tegen de komst van de biovergister en pleit voor een derde bijeenkomst. "We denken dat de komst van de vergister een groot risico meebrengt voor de voedselveiligheid, omdat er dierlijk mest wordt aangevoerd. De kans dat bacteriën dan in onze kas komen is groot." Hij refereert naar 2011 toen er in Duitsland een EHEC-bacterie uitbraak was. Dat kostte de glastuinbouw in Nederland toen enorm veel geld omdat groenten als tomaten en sla niet meer gegeten konden worden.

De tweede bijeenkomst vandaag ging over geur in al zijn aspecten: wat is geur, wat is toelaatbaar en hoe kun je geur neutraliseren. Er werd tekst en uitleg daarover gegeven door experts van ENGIE en de provincie voor een zestal inwoners van Rilland. Marien Westrate van Leefbaar Reimerswaal liet de aanwezigen weten dat tijdens het gemeentelijk bezoek aan Bemmel, waar ook een biovergister van ENGIE staat, niets te hebben geroken. "En ik stond in de fabriek. Als je hier langs een manege fietst dan ruik je aanzienlijk meer."

De komst van de biovergister roept veel weerstand op bij de inwoners van Rilland. Zo konden mensen eerder dit jaar een handtekening zetten tegen de komst van de mestverwerkingsinstallatie. September vorig jaar protesteerden bewoners tijdens een bijeenkomst in het dorpshuis van Rilland.