Gezocht: vrouwen in de techniek

Meiden van het Reynaertcollege kwamen langs bij Zeeland Refinery (foto: Omroep Zeeland)

Katelijne De Moor is operation manager bij Zeeland Refinery in Vlissingen-Oost. Op haar afdeling werken alleen maar mannen. Ze vindt het niet erg, maar zou het wel leuk om meer vrouwelijke collega's te hebben. "Vrouwen kijken anders naar dingen en zijn vaak niet zo rechtlijnig."

In totaal is tien procent van de werknemers vrouw bij Zeeland Refinery en dat moeten er meer worden in de toekomst. Daarom doet het bedrijf mee aan Girlsday waarop bedrijven de deuren openen om jonge meiden in contact te laten komen met de techniek. Dertig leerlingen van het Reynaertcollege in Hulst gingen graag in op dit initiatief en kregen vandaag te zien wat Zeeland Refinery allemaal doet.

Advocaat, gebarentolk en laborant

Bijna dertig jongeren zijn naar Vlissingen-Oost gekomen om badolie te maken, rond te kijken in de proceskamer en te zien wat het bedrijf allemaal doet voor de veiligheid. Met felle roze hesjes met de tekst; 'Who run the wirld? Girls!', zijn ze goed te herkennen. Ze vinden het leuk, maar als je aan ze vraagt wat ze willen worden later hoor je geen technische beroepen. Advocaat, gebarentolk en laborant worden genoemd. Laborant kan je worden in de technische sector, maar dat ziet de scholier nog niet zitten.

Landelijk expertisebureau vrouwen en techniek is organisator van de landelijke actiedag. Het bureau zet zich in om meer vrouwen in de techniek-sector te krijgen. Volgens hen wordt het keuzeverschil gemaakt door stereotypen, een beperkt beeld van de opleidingen, ontbreken van rolmodellen en weinig zelfvertrouwen in de techniek.