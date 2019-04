De aanpak van cybercrime, hoe doe je dat?

De politie kiest ervoor om meer te focussen op de aanpak van cybercrime omdat het dagelijkse leven van mensen zich steeds meer in de digitale wereld afspeelt. Dat betekent dat de cyberagenten niet op straat te vinden zijn, maar dat is helemaal niet erg volgens teamcoördinator Aris. "Cybercrime is in opkomst, klassieke criminaliteit komt minder voor. Dat zien we aan de cijfers", legt Aris uit.

Een vorm van cybercrime die veel voorkomt is phishing. Dan doen criminelen net alsof ze je bank zijn. Ze sturen dan bijvoorbeeld een mail waarmee gevraagd wordt om in te loggen op de banksite. Die site is dan nep waardoor de criminelen bij jouw bankgegevens kunnen. Ze 'vissen' dus naar de bankgegevens.

Telefoons en computers

In Middelburg zit zo'n team. Zij kunnen bijvoorbeeld in beslag genomen computers en telefoons uitlezen op zoek naar bewijs voor criminele activiteiten. De ontwikkelingen op het gebied van cybercrime gaan razendsnel. Daarom moeten de 'online-agenten' constant cursussen volgen om de criminelen bij te blijven of als het kan voor te zijn. Aris: "We krijgen nu de kans om ons vakkundig te maken op het gebied. Daarom is het belangrijk om extra op dit thema in te zetten."

