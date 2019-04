Motie tegen college Middelburg haalt het niet

Raadszaal Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De motie van afkeuring was ingediend naar aanleiding van de gang van zaken rond de Trekdijk bij Nieuw- en Sint-Joosland. Daar is een bedrijventerrein gepland. Dat zou de gemeente, die in financieel zwaar weer zit, het meeste geld opleveren.

Het college had aan de tegenstanders beloofd ook eventuele alternatieve bestemmingen te zullen onderzoeken. Maar die alternatieven, zoals een zonnepark, landbouw of woningbouw zouden niet kunnen of zouden niet genoeg opleveren.

Vorige maand bleek echter dat die alternatieven nooit serieus zijn onderzocht. De oppositie voelt zich verkeerd geïnformeerd en zegt het college niet meer te kunnen vertrouwen. Maar hun motie om het college naar huis te sturen, heeft het dus niet gehaald.

De Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland, waar een bedrijventerrein is gepland (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: