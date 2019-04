Spannende nachten voor fruittelers: 'Het mag gewoon niet gaan vriezen!'

Rinus van 't Westeinde is woordvoerder van de Zeeuwse fruittelers en teelt zelf appels en peren in Nisse. Terwijl bij zijn appelbomen de bloemknopjes net uitkomen, staan zijn perenbomen al in volle bloei. "Daardoor zijn ze extra kwetsbaar voor vrieskou. Maar die peren zullen het wel overleven. Die kunnen we nog wel opknappen als het heeft gevroren, mijn appels zijn daarentegen niet meer te redden als het gevroren heeft. Simpel: het mag gewoon niet gaan vriezen!"

De komende nachten is de weersverwachting voor Zeeland rond het vriespunt. Voor de net bloeiende fruitbomen van de fruittelers dus geen goed nieuws. Er bestaat namelijk een grote kans dat de bloemetjes met daarmee de vruchten bevriezen en doodgaan. "We hebben het niet in de hand. Het enige wat fruittelers zouden kunnen doen is beregenen. Dat is sproeien met zoet water, zodat we de vruchten beschermen met een vrieslaagje. Maar dat doe ik zelf niet."

Slechte oogst

Van 't Westeinde kijkt terug op de oogst van twee jaar geleden, waarbij het ook in april nog verschillende dagen had gevroren. "Dat willen we echt niet meer. Ik hoop daarom echt dat de echte kou verderop in het land blijft en we in Zeeland veilig zitten. Ik zit niet weer te wachten op een slechte oogst. We blijven hopen, ik ben een optimist."