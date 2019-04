Speeltuintjes Goes eind mei weer schoon

De vervuilde speeltuintjes in Goes zijn over zeven weken weer schoon. Dat verwacht de gemeente Goes. Tot die tijd moeten ouders of opa's en oma's uit Goes die wel eens met de kleintjes naar de buurtspeeltuintjes gaan, extra alert zijn. In 25 buurtspeeltuintjes zit namelijk lood in de grond. Maar zes daarvan zijn risicoplekken en de gemeente Goes treft daarom zo snel mogelijk maatregelen.