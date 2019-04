'Perkpolder wordt een Europees toppark'

De voormalige veerhaven van Perkpolder en het bijbehorende deel achter de dijken wordt een gebied dat komt in de top 100 van beste Europese parken. Die ambitie sprak projectontwikkelaar Hulst aan Zee (HAZ) vanavond uit tijdens de bijeenkomst voor betrokkenen over het Plan Perkpolder in het stadhuis van Hulst.