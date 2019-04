Wie gaat met wie verder in de Zeeuwse politiek, Verhulst presenteert opties

Provinciehuis - archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

De oud-burgemeester van Goes, tegenwoordig burgemeester in Ede (Gelderland), werd op 22 maart, twee dagen na de Provinciale Statenverkiezingen, benoemd tot informateur. Verhulst heeft met alle partijen gesproken en de meeste zelfs twee keer.

Coalitie met Forum voor Democratie?

Een van de uitkomsten van die gesprekken is dat Forum voor Democratie (FvD) door de andere partijen wordt gezien als een serieuze optie voor het bestuur. Dat is opmerkelijk want FvD is weliswaar de grote winnaar van de verkiezingen, maar de partij heeft in Zeeland geen bestuurlijke ervaring en is zelfs compleet nieuw in de Staten.

Als deze optie het wordt zou er een college kunnen komen van CDA, VVD, SGP, PvdA en FvD wat zou neerkomen op een stevige meerderheid van 25 van de 39 zetels. Bovendien wordt bij deze samenstelling recht gedaan aan de verkiezingswinst van FvD.

René Verhulst, burgemeester van Goes (foto: OZ)

Of toch een andere optie?

Een andere optie is dat de partijen die de afgelopen vier jaar het bestuur vormden - CDA, VVD, SGP, PvdA - alleen met elkaar zouden doorgaan, maar die coalitie heeft slechts een krappe meerderheid: 20 van de 29 zetels. Eén dissidente stem zou dan een voorstel kunnen doen sneuvelen.

Een derde optie is dat CDA, VVD, SGP en PvdA versterking zoeken bij partijen die zijn gegroeid tot twee zetels. Dat zijn GroenLinks, 50PLUS, Partij voor Zeeland. Ook de ChristenUnie, met twee zetels gelijk gebleven, zou kunnen aanschuiven. PVV en SP hebben weliswaar ook twee zetels, maar deze partijen zijn allebei gehalveerd.

Statenakkoord

Nog een andere optie is een Statenakkoord. Verhulst zelf is hier erg voor. Zoek naar overeenkomsten op het gebied van werkgelegenheid, recreatie, toerisme en cultuur. René verwacht dat het nog wel een maand duurt voor er een nieuw Zeeuws bestuur in het Abdijcomplex zit.