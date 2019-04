Vlissinger (48) anderhalve week vermist; 'benader hem niet, maar bel 112'

De 48-jarige Abdelilah Zengui uit Vlissingen wordt sinds 1 april vermist. De politie meldt dat Zengui op die dag voor het laatst is gezien in Goes. Mensen die Zengui hebben gezien, wordt gevraagd hem niet zelf te benaderen, maar om 112 te bellen. "Hij heeft zich in het verleden agressief gedragen", licht een woordvoerder toe.