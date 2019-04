Kans op wietproef in Zeeland klein

Joint (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

In het huidige beleid is het zo dat coffeeshops wel wiet mogen verkopen, maar de inkoop en het telen ervan illegaal is. Het reguleren van de wietteelt moet ertoe leiden dat illegale teelt uiteindelijk verdwijnt.

Gesloten keten

Het 'Experiment gesloten coffeeshopketen' is gisteren naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Hierin staan de regels waaraan deelnemende partijen, zoals coffeeshophouders, telers en gemeenten, moeten voldoen. Het kabinet wil met het experiment onderzoeken wat de effecten zijn als de teelt en levering van cannabis aan coffeeshops gereguleerd wordt.

Tien gemeenten

Er mogen maximaal tien gemeenten meedoen aan de proef die vier jaar duurt. Om te kunnen controleren op de geslotenheid van de keten moeten alle coffeeshops in de deelnemende gemeenten meedoen aan het experiment. Burgemeesters kunnen vanaf 23 april aangeven of ze interesse hebben om mee te doen aan het experiment. De verwachting is dat later dit jaar een besluit wordt genomen over welke gemeenten mogen deelnemen.

Eigenaar Gerard Aarden van coffeeshop Aarden heeft geen geloof in het experiment (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente Goes doet niet mee aan de wietproef omdat er onvoldoende draagvlak is. Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen, altijd fervent voorstander van regulering, laat weten met pijn in het hart het experiment vanaf de zijlijn te volgen. In het coalitieakkoord is namelijk afgesproken dat de gemeente niet meedoet aan experimenten met wietteelt. De burgemeester hoopt wel dat andere grensgemeenten meedoen en is benieuwd naar de uitkomsten.

Ongelijke concurrentie

Hoewel de gemeente Vlissingen de deur nog op een kier laat, is coffeeshophouder Gerard Aarden uit Vlissingen nog niet actief benaderd. "In deze vorm zou ik er niet aan meedoen, al ben ik voor legalisering. Ik vind tien gemeenten te weinig. Als ik meedoe aan de proef, mag ik misschien alleen softdrugs met een bepaald THC-gehalte verkopen. Als je een paar kilometer verderop dan andere soorten kan krijgen, zorgt dat voor ongelijke concurrentie."

Lees ook: