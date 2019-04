Emma Heesters doet mee aan tv-programma Beste Zangers

Emma Heesters

De 23-jarige zangeres is vooral bekend geworden met de covers die ze op haar YouTube-kanaal plaatst. Haar grootste YouTube hit is de cover van Despacito, die video werd al meer dan tien miljoen keer bekeken.

Dit jaar brengt Heesters voor het eerst eigen werk uit. Daarom is ze steeds vaker in Amerika te vinden. Heesters reist veel tussen LA en New York omdat ze sinds kort een platencontract heeft bij Universal Republic Records.

Zeeuws deelname online aflevering

Naast artiesten als Heesters, Tim Akkerman (bekend van Di-Rect), Floor Jansen (frontvrouw van de band Nightwish) en Samantha Steenwijk (volkszangeres), reizen er ook nog zeven YouTubers naar Ibiza. Onder andere de Goese Bram Houg wist zich via een wedstrijd voor deze aflevering, die alleen online te zien is, te selecteren.

Lees ook: