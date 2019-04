Bekeuringen en aanhouding bij controle bedrijventerrein

Bedrijventerrein Arnestein in Middelburg (foto: Google Maps)

Tijdens de controle werden zes bedrijven bezocht. Vijf bedrijven hielden zich niet aan de milieuwetgeving. De Belastingdienst voert bij drie bedrijven nader onderzoek uit.

Sinds juni vorig jaar hebben de organisaties vier controles uitgevoerd op het bedrijventerrein in Middelburg. Bij eerdere controles werden onder andere grondstoffen voor de productie van synthetische drugs gevonden. Ook werd al eens een bedrijfspand gesloten.

Aanpakken van ondermijning

Een van de doelen van de controles is het aanpakken van ondermijning. De gemeente laat in een persbericht weten eerdere controles aangetoond hebben dat strengere handhaving noodzakelijk is. "We willen voorkomen dat Arnestein een slechte naam krijgt. Dat willen we niet voor de ondernemers, maar ook niet voor de rest van Middelburg. Daar heeft iedereen last van", zegt burgemeester Harald Bergmann.

De gemeente verwacht dat er komende tijd vaker gecontroleerd wordt op het bedrijventerrein in Middelburg.

