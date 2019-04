Het bewogen jaar van atlete Monica Sanderse: van marathonzege tot scheldpartij

Eerst kijkt Sanderse terug op haar zege in de marathon. "Ik loop natuurlijk nog niet zo lang. Er waren mensen die tegen mij zeiden: 'dan ga je opeens de marathon lopen. Weet je wat dat is?' Ik vind: dat doe je als je ambities hebt en ergens voor wil trainen."

Sanderse finishte in Terneuzen in een tijd van 3:14.09'. "Ik vond het prachtig." Later in het jaar werd Sanderse nog vijfde in de Kustmarathon.

Morgen hoopt ze weer een goede marathon te lopen. "Vorig jaar was mijn eerste marathon. Ik zou het heel mooi vinden als ik weer zou winnen. Maar dat moet zaterdag blijken. Ik ga mijn best doen."

Scheldpartij

Sanderse kwam eind vorig jaar ook negatief in het nieuws nadat ze concurrente Monique Verschuure uitschold tijdens de Den Inkelcross in Kruiningen. "Dat had eigenlijk nooit mogen gebeuren", zegt Sanderse nu. "Het was voor niemand leuk. Voor mij niet, voor Monique niet. Voor niemand. Ik heb er een week niet van kunnen slapen."

Sanderse zocht hulp. "Ik ben gelijk naar een sportpsycholoog geweest. Ik heb de hele situatie uitgelegd. Ik wil vooruit kijken en niet in misère leven." Volgens Sanderse is de kwestie met Verschuure uitgesproken.

