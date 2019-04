Rockband Charades heeft fans in heel Nederland

Charades bestaat sinds 2015 en bestaat uit zanger/gitarist Gerben Kieviet (Middelharnis), bassist Frank Mastenbroek (Dordrecht) en drummer Rick Kouwenberg (Zierikzee). In 2017 won de band de wedstrijd Spectra. De debuut-EP Grey Pillar Sky uit datzelfde jaar leverde de band een platencontract op bij het Nederlandse label White Russian Records.

De band doet er alles aan om hun in fans in heel Nederland te bereiken: "Onze fanbase ligt eigenlijk wel door heel Nederland. We hebben veel kleine groepjes op allerlei plekken. We proberen op zo veel mogelijk verschillende plaatsen te spelen om die fans erbij te betrekken en meer fans erbij te maken."

Momentopname

Elke nieuwe opname beschouwt de band als een tussenfase, een momentopname. Rick: "Ieder ding dat we uitbrengen proberen we beter en beter te maken. Floating is wel de top die we tot nu toe bereikt hebben."

Het eerstvolgende optreden in Zeeland van Charades is op 24 mei in De Piek in Vlissingen.

Drummer Rick Kouwenberg van Charades vertelt over de nieuwe EP van de band: Floating.