Hoek-trainer wil nog zes spelers voor volgend seizoen

Hoek-trainer Hugo Vandenheede (foto: Orange Pictures)

"In januari/februari was iedereen nog fit, maar nu zijn er veel blessures", zo vertelt Vandenheede. Tegen SJC kan hij in elk geval geen beroep doen op Jordi de Jonghe, Lionel Fitsch en Gianni Tiebosch, die al een paar weken uitgeschakeld zijn.

Lappenmand

Ook Marijn Wijkhuijs (enkelblessure) en Zinho Chergui (keelonsteking) zitten in de lappenmand. "Morgen beslissen we ook of Ruben de Jager en Sven Mbikulu inzetbaar zijn. Ze sukkelen allebei met spierletsel. Sven zal zeker niet starten", aldus Vandenheede. "Het is momenteel een kwestie van iedereen fit krijgen."

Derde Divisie A

stand 1. Noordwijk 28-65 2. Quick Boys 28-60 3. DVS'33 28-55 4. Hoek 28-52 15. SJC 28-23

Nieuwe spelers

Met het oog op volgend seizoen wil Vandenheede zeker nog zes versterkingen aan de selectie toevoegen. Van de huidige selectie is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of Tiebosch, Akindayini en Mombarg blijven. "Er zijn voor volgend seizoen nu twaalf spelers vastgelegd. Om op achttien uit te komen, zullen er dus nog zes spelers bij moeten komen, waarvan vier tot zes nieuwe."

Volgens Vandenheede is het vooral belangrijk om een opvolger te vinden voor topscorer Kyle Doesburg, die naar SteDoCo vertrekt. "Het is ook belangrijk om de selectie kwalitatief een duwtje te geven. Zeker als we eventueel in de Tweede Divisie gaan spelen."