Een week om uit te zoeken of samenwerking met Forum voor Democratie kan slagen

Informateur René Verhulst presenteerde vandaag zijn eindverslag aan Provinciale Staten van Zeeland. De afgelopen drie weken sprak hij met alle Zeeuwse partijen om te zien welke combinatie een kans maakt om het provinciebestuur te vormen.

'Geen inhoudelijk belemmeringen'

Als eerste optie pleit de oud-burgemeester van Goes voor een coalitie van CDA,VVD, SGP, PvdA - de bestaande coalitie dus - aangevuld met nieuwkomer en grote winnaar van de Statenverkiezingen van 20 maart Forum voor Democratie. Verhulst: "Ik heb geen inhoudelijke belemmeringen gehoord." Wel ziet Verhulst dat er 'ideologische afstand' is tussen de partijen en dan met name tussen de bestaande coalitiepartijen en FvD. Maar 'in de Zeeuwse context' denkt de informateur dat samenwerking met FvD moet kunnen slagen.

Informateur René Verhulst vandaag tijdens de presentatie van zijn eindverslag aan Provinciale Staten Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Wel is duidelijk dat FvD door de anderen als de grote onbekende wordt gezien. Met name de PvdA heeft grote twijfels vooral over de ideologische verschillen met FvD, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en migranten. In een ledenbrief spreekt fractievoorzitter Anita Pijpelink over 'onvoldoende perspectief voor vertrouwen in een stabiele en constructieve samenwerking.'

Toch gaat de PvdA de komende week ook meedoen aan de pre-formatiegesprekken. Ook de SGP gaf aan meer duidelijkheid te willen over de Zeeuwse standpunten van FvD. Jo-Annes de Bat, fractievoorzitter van de grootste partij CDA (7 zetels), heeft het over 'zaken die in het verkiezingsprogramma van FvD staan en die diametraal staan op zaken die het CDA vindt.'

'We gaan er helemaal voor'

Om toch te onderzoeken of samenwerking tussen de vijf partijen mogelijk is, komt er een zogeheten pre-formatie. Een soort tussenfase - tussen informatie en formatie - waarin de huidige coalitiepartijen verdiepende gesprekken gaan voeren met Forum. Oud-wethouder van Borsele Ad Schenk gaat die gesprekken leiden. Fred Walravens, fractievoorzitter van FvD, zegt: "We gaan er helemaal voor." Wel geeft hij aan verbaasd te zijn over de onbekendheid van de anderen met de FvD-standpunten. "Er is een programma voor Zeeland, op de FvD-website. Daarin hebben we een stukje verdieping aangegeven."

De partijen hebben een week om eruit te komen, want de pre-formatie duurt tot vrijdag 19 april.