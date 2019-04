Danny Vera pakt met Roller Coaster zijn eerste notering in Top 40

Danny Vera heeft met het nummer Roller Coaster een notering in de Nederlandse Top 40 te pakken. Het nummer komt in de hitlijst van deze week binnen op 35. Het is voor de zanger uit Middelburg de eerste keer dat hij zijn naam in de hitlijst terugvindt.

Het nummer werd de afgelopen weken al omarmd door verschillende radiostations. Zo werd de ballad vorige week tot alarmschijf uitgeroepen op Qmusic, op NPO Radio 2 was de plaat Topsong en Radio538 bombardeerde het nummer tot Harde Schijf. Die aandacht heeft er mede toe geleid dat de zanger nu in de Nederlandse Top 40 staat.

Roller Coaster staat op het album Pressur Makes Diamonds 2 - Pompadour Hippie. Dat album kwam begin dit jaar uit. Bijzonder is dat het lied niet de eerste keuze was om op single uit te brengen. "Voor mij was het gewoon een albumtrack", vertelde de zanger aan Omroep Zeeland. Verder liet hij weten nooit naar een hit gestreefd te hebben, maar dit succes toch fijn en bijzonder te vinden.

De verbazing was dan ook groot dat radiostations het nummer omarmden. "Ik ben erg verbaasd, want ik had niet verwacht dat zoveel mensen het mooi zouden vinden. Dus je denkt: 'wauw, waar komt dit allemaal vandaan?' Het heeft met de muziek te maken en dat is fijn, omdat we er zelf niet zoveel aan gedaan hebben. Dat vind ik eigenlijk het allermooiste van het verhaal."

Danny Vera zit middenin de Pressure Makes Diamonds Tour, die eindigt op 17 april in een uitverkocht Theater Carré. Wil je nog meer horen van Danny Vera? Luister dan elke zondag vanaf 17:15 uur naar The New Black & White bij Omroep Zeeland. Daarin presenteert hij muziek uit zijn eigen platenkast.

