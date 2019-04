Koningsspelen 2019: gezond eten en bewegen

"We sluiten daarmee aan bij de achterliggende gedachte van de Koningsspelen", zegt directeur Marleen de Goeij van De Poeljeugd. "Ook al houden we de spelen dit keer wat eerder in het jaar, de kinderen zijn toch al in oranjestemming. Daar is bij ons niet veel voor nodig."

Landelijke opening

Aan de Koningsspelen doen dit jaar meer dan 1,2 miljoen kinderen mee, afkomstig van ruim 6.000 scholen. Dit zijn scholen in het primaire onderwijs in Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de Nederlandse scholen in het buitenland en de eilanden van Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Koning was samen met 420 leerlingen van Basisschool de Arke tijdens de landelijke opening van de Koningsspelen aanwezig in Lemmer.

Reportage Koningsspelen 2019