Appen of bellen achter het stuur: politie betrapt vanuit touringcar honderden automobilisten

In de bus zitten aan beide kanten spotters, zij houden nauwlettend in de gaten of iemand een telefoon in de hand heeft. Als dat zo is, wordt het kenteken meteen aan een volgauto doorgegeven. Ook wordt gezegd of de bestuurder met zijn linker- of rechterhand met de telefoon bezig was. De bus wordt gevolgd door agenten in onopvallende auto's. Als vanuit de bus een overtreding wordt gezien, wordt dit aan de agenten doorgegeven, waarna zij een boete kunnen uitdelen.

Eigenlijk moet je verontrust zijn dat na al die media-aandacht nog steeds zo veel mensen gebruik van de telefoon maken. Wat dat betreft stelt het ons somber" Rinus van de Guchte, verkeersagent Zeeland-West-Brabant

Alleen al op vrijdagochtend zijn er tussen Breda en Goes meer dan zestig bestuurders bekeurd. Op het vasthebben van een mobiele telefoon staat 240 euro boete, plus 9 euro administratiekosten. Alleen al vanochtend is er dus bijna 15.000 euro aan boetes uitgedeeld. Zo'n bedrag maakt verkeersagent Rinus van de Guchte niet gelukkig: "Eigenlijk moet je verontrust zijn dat na al die media-aandacht nog steeds zo veel mensen gebruik van de telefoon maken. Wat dat betreft stelt het ons somber."

Vandaag zijn er in totaal 116 bekeuringen uitgedeeld tijdens de controle. 101 daarvan waren voor het gebruik van een mobieltje achter het stuur. De afgelopen week heeft de politie in Zeeland en West-Brabant 503 boetes uitgedeeld met deze manier van controleren. Daarvan waren er 417 voor het gebruik van de mobiele telefoon. Die laatste groep heeft dus de bekeuring van 240 euro plus administratiekosten gekregen. Dat is dus bijna 104.000 euro alleen voor mobiel bellen deze week in de regio.

De controle gebeurt met onopvallende voertuigen. Van de Guchte: "Ga zelf maar na, als je achter het stuur aan het bellen bent weet je dat je met iets fouts bezig bent. Dan hou je de omgeving in de gaten. Als je dan een opvallende politieauto ziet naderen dan gaat de telefoon weg." Met een onopvallende wagen heeft de politie daar geen last van en kunnen ze zien hoe bestuurders zich gedragen als er geen agenten in de buurt zijn.

Mono of 240 euro

Het project sluit aan bij de landelijke verkeerscampagne tegen afleiding in het verkeer 'Rij Mono'. Het doel van de MONO-campagne is om fietsers en automobilisten tijdens het rijden geen sociale media te laten gebruiken. Dit kan onder andere door een speciale app te installeren die voorkomt dat berichten binnenkomen tijdens het sturen. Ook de campagne tegen appen op de fiets is onderdeel van het MONO-project. Vanaf 1 juli 2019 is het verboden om te appen of bellen op de fiets. De boete daarvoor is even hoog als wanneer je een telefoon in de auto gebruikt: 240 euro plus administratiekosten.