Canadese en Schotse vlaggen in de aanbieding bij gemeente Borsele

Dit jaar wordt herdacht dat 75 jaar geleden Zeeland bevrijd werd tijdens de Slag om de Schelde. Schotten en Canadezen vormden grotendeels de strijdkrachten die op 26 oktober 1944 voet aan wal zetten in Baarland om Zeeland te bevrijden.

De gemeente hoopt dat inwoners rondom de herdenking de bevrijders willen eren door de vlaggen te hijsen. Zelf hijst de gemeente de Canadese en Schotse vlag op 4 en 5 mei en op 25 en 26 oktober.

De Canadese en Schotse vlaggen die te koop zijn bij de gemeente Borsele (foto: Gemeente Borsele)

De vlaggen kosten 5 euro per stuk en zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis in Heinkenszand en in het vrijwilligershuis in 's-Gravenpolder. Daarnaast zijn ze ook te bestellen via de website van de gemeente.

Zeeland staat uitgebreid stil bij de 75ste herdenking van de Slag om de Schelde. Op 31 augustus wordt hiervoor de aftrap gegeven in Terneuzen.