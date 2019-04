'Eigenlijk herdenken we wat er niet is gebeurd'

Onthulling straatnaamborden (foto: Omroep Zeeland)

De zonen van de heldhaftige Marinus Neerhout en Marien Fortuin mochten vandaag het straatnaambord onthullen van hun inmiddels overleden vaders. In november 1944 ontdekten ze dat Duitse soldaten bij boerderij de Regt een kar ontvreemden om dynamiet te vervoeren naar het dorp. Ze waren van plan om alle mannen van Colijnsplaat in de kerk te krijgen om deze vervolgens op te blazen.

Zo ver kwam het niet, omdat Neerhout en Fortuin de in het dorp gelegerde Nederlandse Prinses Irene Brigade konden inlichten. De brigade ging daarop het gevecht aan met de Duitsers. Als eerbetoon heet vanaf vandaag de parkeerplaats aan de West Zeedijk het M. Neerhoutpad en het aangrenzende fietspad heet voortuin het M.L. Fortuinplein.

Bij het strandje van Colijnsplaat werd een bankje met plaquette onthuld. Op deze plek kan via de telefoon het verhaal beluisterd worden van wat er allemaal is gebeurd op die novemberdag. Het is ook in de buurt van de plek waar de dijk door de Duitsers zou moeten ontploffen, om het dorp blank te zetten. Zover kwam het niet door het optreden van Marinus Neerhout en Marien Fortuin.

Ook werd er een informatiebord geplaatst bij het graf van luitenant Havelaar. Onder leiding van de luitenant onderschepten soldaten de Duitsers en komt het bij de boerderij van de Regt tot een vuurgevecht.

Luitenant Havelaar besluit - zonder helm - een kijkje te nemen over de dijk en wordt direct getroffen in zijn hoofd. Hij overlijdt ter plekke. De andere soldaten gaan met ondersteuning van Engelse artillerie en Schotse soldaten het gevecht nogmaals aan. Na korte tijd is het over; de Duitsers geven zich over.