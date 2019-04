Jeugdzorgorganisaties samenvoegen, is dat de oplossing voor de problemen?

Intervence (foto: Stichting Intervence)

In het eerste scenario worden Intervence en Veilig Thuis Zeeland samengevoegd tot één organisatie. Volgens interim-bestuurder Gert Cazemier van Intervence heeft dit scenario de voorkeur. "We denken dat op die manier de hele hulpverleningsketen korter kan worden. Als iemand een melding doet van kindermishandeling, komt Veilig Thuis om de hoek kijken, Intervence, de gemeente, eventueel een rechter. Dat traject van instantie naar instantie kan korter en beter. Ook voor de betrokken gezinnen is dat fijn."

Stichting Intervence richt zich vooral op gedwongen jeugdzorg waaraan een kinderrechter te pas komt. Bijvoorbeeld een kind dat onder toezicht gesteld moet worden. Ook is Intervence actief in de jeugdreclassering. Daartoe besluit de rechter als hij vindt dat jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd, na hun straf, nog verdere begeleiding nodig hebben. In Zeeland zijn vier gecertificeerde instellingen die dit soort gedwongen jeugdzorg mogen uitvoeren, Naast Intervence zijn dit Briedis Jeugdbeschermers, het Leger des Heils en de William Schrikker Groep. De laatste drie organisaties werken door heel Nederland, wat hun situatie iets minder penibel maakt dan die van het Zeeuwse Intervence.

Het tweede scenario dat verder onderzocht wordt, houdt in dat Intervence niet met een ketenpartner, maar met eenzelfde soort instelling samengaat. Dit biedt voordelen op het gebied van schaalgrootte, maar lost het verkorten van de keten niet op. Eind mei moet duidelijk welk scenario het wordt.

Zowel Stichting Intervence als Veilig Thuis Zeeland kampen met problemen. Cliënten die te maken hebben met Intervence stuiten op lange wachtlijsten. Eén van de oorzaken daarvan is het hoge personeelsverloop door de werkdruk. Ook Veilig Thuis Zeeland, het meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, heeft moeite om alle meldingen binnen redelijke termijn te behandelen.

Hoewel de problemen in de jeugdzorg landelijk spelen, maakt het feit dat Zeeland een uitgestrekte en dunbevolkte provincie is, de situatie nog nijpender.

De Zeeuwse gemeenten vinden dat ze structureel te weinig geld van het Rijk krijgen om de Zeeuwse jeugdzorgorganisaties goed hun werk te kunnen laten doen. Op een budget van zeventig miljoen euro, leggen ze er zelf jaarlijks twintig miljoen bij. En dat is nog te weinig.

Het onderzoek van adviesbureau VanMontfoort is onderdeel van een traject om een lange termijn visie voor de hele Zeeuwse jeugdzorg te ontwikkelen.