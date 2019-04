Museum exposeert werk van 'vergeten schilder' François Ryckhals

Jacob hoedt de kudde van Laban (foto: François Ryckhals | Wikimedia Commons)

Meijer legt in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker uit dat er maar weinig bekend is over de schilder. "We weten wanneer hij gedoopt is, dat hij hoogstwaarschijnlijk geboren en opgegroeid is in een huis aan de Dam in Middelburg en verder weten we dat hij een tijdje in het gilde in Dordrecht heeft gezeten. In 1642 is hij in Middelburg getrouwd en in 1647 is hij begraven. Verder kennen we hem alleen via zijn werk." De schilder raakte in de achttiende eeuw in de vergetelheid, maar begin jaren '90 werd hij herontdekt.

Bekende schilder

Dat er nu niet veel over de schilder bekend is, wil niet zeggen dat hij vroeger niet populair is geweest. Meijer weet bijna zeker dat Ryckhals in de zeventiende eeuw een bekende schilder was. "In die tijd zag je zijn werk in inboedels door het hele land verschijnen, dus hij moet echt wel succes hebben gehad." Dat de schilder in de herinnering is weggezakt heeft volgens Meijer met de woonplaats van de schilder te maken. "Hij zat in Middelburg en dus niet in een van de grote centra als Haarlem en Amsterdam. Het heeft er ook mee te maken dat hij zijn schilderijen niet voluit signeerde, maar met een complex monogram. Daar kon je niet meteen Ryckhals uit lezen."

François Ryckhals heeft vooral interieurs van boerenstallen en boerenwoningen geschilderd. "Met een heleboel beesten, vaatwerk, een mooi rommeltje zoals je dat in een boerenschuur in de zeventiende eeuw zou verwachten. Hij maakt er iets moois van", vertelt Meijer. De samensteller van de expositie legt uit dat Ryckhals een speciale techniek van schilderen heeft ontwikkeld. "Hij werkte vaak op een donkere grond en zette met lichte verf de vormen aan, waardoor je een heel helder beeld krijgt. Waarschijnlijk heeft hij ooit ontdekt dat dat lekker werkte."

Expositie moet Francois Ryckhals bekender maken

Voor de tentoonstelling heeft het Stadhuismuseum werk uit het Mauritshuis in Den Haag, het Noord-Hollands Archief in Haarlem, het Museum Elsene Brussel en het Zeeuws Museum in bruikleen.

In het tv-programma De Canon van Zeeland werd in 2014 een aflevering aan schilder Ryckhals gewijd.