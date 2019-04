Brand in bedrijfspand Koewacht moeilijk te bestrijden

Brand in loods Koewacht (foto: HV Zeeland)

Drie blusvoertuigen, een hoogwerker en watertankwagen zijn opgeroepen om de brand te bestrijden. Ook een traumahelikopter en ambulances werden opgeroepen. Ambulancepersoneel heeft de mensen die op het moment van de brand in het pand waren nagekeken. Zij hoefden niet verder behandeld te worden. De traumahelikopter werd al vrij snel weer afgemeld.

Vooral binnen rookontwikkeling

De brandweer constateerde dat de brand is ontstaan in een afzuiginstallatie. Het duurt even voordat de brandweer bij de brandhaarden in de metalen buizen van de afzuiginstallatie kan komen. "Het is tijdrovend en moet voorzichtig gebeuren", aldus de veiligheidsregio. Voor het zoeken naar de brandhaarden worden warmtebeeldcamera's gebruikt. In het bedrijfspand zou veel rook zijn, buiten het gebouw is nauwelijks rookontwikkeling.

Een meetploeg is opgeroepen om de verspreiding van de rook te onderzoeken. De veiligheidsregio meldt dat ook een het Cobra systeem is gealarmeerd. Met dat systeem is het mogelijk om door middel van een hogedrukspuit een gaatje te maken in verschillende soorten wanden. Het systeem wordt ingezet om een brand in een afgesloten ruimte te bestrijden.

De Emmabaan is tussen Tragel en de Zwingelweg afgesloten.