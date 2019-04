Massale inzet brandweer bij hardnekkige brand in bedrijfspand Koewacht

Bij het bedrijf worden vezelplaten van vlas gemaakt. Drie personen waren nog in de loods aanwezig toen de brand rond 07.00 uur gemeld werd, daarom werd opgeschaald naar een grote brand. Een half uur later waren de personen alweer buiten het pand.

Extra blusvoertuig

Drie blusvoertuigen, een hoogwerker en watertankwagen zijn opgeroepen om de brand te bestrijden. Even na 09.00 uur liet de brandweer weten dat de inzet nog geruime tijd zal duren en dat er daarom een extra blusvoertuig is ingezet, zodat de brandweerlieden afgelost kunnen worden.

Voor de zekerheid is de Emmabaan tussen Tragel en de Zwingelweg afgesloten, maar veel mensen hebben de wegafsluitingen genegeerd. De politie heeft aangekondigd te gaan handhaven en desnoods bekeuringen uit te schrijven.

Ook een traumahelikopter en ambulances werden opgeroepen. Ambulancepersoneel heeft de mensen die op het moment van de brand in het pand waren nagekeken. Zij hoefden niet verder behandeld te worden. De traumahelikopter werd al vrij snel weer afgemeld.

Brandhaarden in metalen buizen

De brand is ontstaan in de metalen buizen en filterhuizen van een afzuiginstallatie, maar het lukte de brandweer in eerste instantie niet om bij de brandhaarden te komen. "Het is tijdrovend en moet voorzichtig gebeuren", aldus de veiligheidsregio. Bij het zoeken naar de brandhaarden worden warmtebeeldcamera's gebruikt.

Brand in loods Koewacht (foto: HV Zeeland)

Om bij de brandhaarden te komen is er ook een Cobra-systeem ingezet. Met dat systeem is het mogelijk om door middel van een hogedrukspuit een gaatje te maken in verschillende soorten wanden. Het systeem wordt ingezet om een brand in een afgesloten ruimte te bestrijden.

Geblust

Dankzij de inzet van de Cobra was rond 10.00 uur de brand in één van de twee filterhuizen geblust. In het tweede filterhuis zagen de brandweerlieden met de warmtebeeldcamera nog brandhaarden. De brand in dat tweede filterhuis is erg hardnekkig, laat de veiligheidsregio weten. Daarom werd rond 10.45 uur een extra hoogwerker en een extra pomp opgeroepen.

Enkele metalen wandplaten raakten beschadigd. De vlammen sloegen daarbij even naar buiten. De dakplaten zijn niet betrokken bij de brand, laat de veiligheidsregio weten. Een meetploeg is opgeroepen om de verspreiding van de rook te onderzoeken. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekendgemaakt. Stichting Salvage is opgeroepen om de eigenaar te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.