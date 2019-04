Volgend jaar toch weer een wandelmarathon in Zeeuws-Vlaanderen

Wandelaars aan de start tijdens de Wandelmarathon Zeeuws-Vlaanderen vorig jaar (foto: Omroep Zeeland)

De organisatie maakte dat bekend op de dag van de elfde editie van het hardloopevenement Marathon Zeeuws-Vlaanderen, de lopers vertrokken vandaag vanuit Terneuzen en eindigen in Hulst. De wandelmarathon zal die route volgend jaar andersom afleggen van Hulst naar Terneuzen.

Eerste editie te druk

Vorig jaar was er voor het eerst een dag na het hardlopen ook een wandelmarathon. Dit was meteen een enorm succes, tweeduizend deelnemers liepen toen van Terneuzen naar Hulst. Het was die dag echter ook enorm heet, waardoor zo'n honderd wandelaars uitvielen en de druk op vrijwilligers erg groot was. De organisatie besloot daarom om het evenement niet jaarlijks te laten terugkeren, maar eens in de drie jaar.

Organisator Arnold Boonman maakte het nieuws pas officieel bekend om 11.00 uur bij de start van de marathon in Terneuzen, maar hij verklapte het eerder die ochtend alvast tijdens een interview in onze radio-uitzending.

Arnold Boonman, organisator marathon

Wie volgend jaar mee wil lopen in april, kan zich vanaf 1 november inschrijven. Er is plaats voor 2500 wandelaars.

